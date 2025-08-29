Сергей Кущенко: за последние два-три года российские клубы в разы увеличили свои доходы

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о прогрессе, которого добились российские команды в вопросе увеличения доходов.

«За последние два-три года наши клубы в разы увеличили свои доходы. Мы раньше, честно говоря, уговаривали клубы: давайте попробуем билеты продать. Не раздать, а продать. Самим надо уметь зарабатывать.

В итоге люди потихоньку начали привыкать, что можно приехать на отличное соревнование, ты можешь припарковать машину, тебя накормят, напоят и покажут качественный баскетбол», — сказал Кущенко во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми.

