«Что-то вроде молодёжной сборной». Андрей Кириленко — о новом проекте РФБ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о планах по созданию проекта, который позволил бы повышать уровень молодых игроков.

«У нас во Внуково строится база национальной сборной. Мы бы хотели, чтобы появился проект молодёжных команд, что-то вроде молодёжной сборной, которая на постоянной основе играла бы в чемпионате. Вряд ли в Единой лиге, скорее всего — в Суперлиге. Молодые ребята, которые на постоянной основе получали бы практику, играя со взрослыми.

Очень сильно этим опытом пользуются французы. Кого ни возьми: Вембаньяма, Батюм, Паркер… они выходцы из академии в Париже. То же самое в Австралии, у них есть общая база, откуда пришли все топовые игроки: Джош Гидди, Эндрю Богут и все, кого вы знаете», — сказал Кириленко во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми.

Материалы по теме «Беспрецедентное лето». Андрей Кириленко высказался об изоляции сборной России

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА: