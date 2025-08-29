Андрей Кириленко объяснил, почему на матчи сборной России приезжает молодой состав

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, почему в национальную команду сейчас вызывают много молодых игроков.

«В связи с ситуацией мы должны смотреть вперёд. Именно поэтому сборная играет довольно молодым составом. Мы встречаемся с огромной волной критики по этому поводу, мол, почему у нас не собирается сборная полным составом.

Всё потому, что ребят, которые уже себя зарекомендовали, нет смысла сейчас вызывать, пока нет матчей с официальным статусом. Мы все знаем, как играют Курбанов, Антонов и прочие. Наша задача — собирать команду с прицелом вперёд, к тому, что будет дальше», — сказал Кириленко во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми.

Достижения сборных России по баскетболу: