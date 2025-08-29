Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко объяснил, почему на матчи сборной России приезжает молодой состав

Андрей Кириленко объяснил, почему на матчи сборной России приезжает молодой состав
,
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, почему в национальную команду сейчас вызывают много молодых игроков.

«В связи с ситуацией мы должны смотреть вперёд. Именно поэтому сборная играет довольно молодым составом. Мы встречаемся с огромной волной критики по этому поводу, мол, почему у нас не собирается сборная полным составом.

Всё потому, что ребят, которые уже себя зарекомендовали, нет смысла сейчас вызывать, пока нет матчей с официальным статусом. Мы все знаем, как играют Курбанов, Антонов и прочие. Наша задача — собирать команду с прицелом вперёд, к тому, что будет дальше», — сказал Кириленко во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми.

Материалы по теме
«Что-то вроде молодёжной сборной». Андрей Кириленко — о новом проекте РФБ

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android