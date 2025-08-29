Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко ответил, можно ли внутренними российскими турнирами заменить международные

Кириленко ответил, можно ли внутренними российскими турнирами заменить международные
,
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о сложностях, с которыми сталкиваются российские игроки в условиях международной изоляции.

«Невозможно только внутренними российскими турнирами заменить международную практику. Плюс заключается в том, что у нас огромный интерес к внутренним турнирам. Но без международной практики, спортивный уровень будет падать. Займёт определённое время вернуться обратно, когда нас пустят.

Никакими товарищескими турнирами нельзя заменить Евробаскет, Олимпиаду или чемпионат мира, где каждый матч на вес золота. Всё дело в мотивации игрока: «Я хочу быть чемпионом мира, я хочу быть лучшим». Когда ты играешь и на кону не стоит медаль, это снижает мотивацию.

Наша задача при нынешних условиях искусственно воссоздать атмосферу международного спарринга. Как и в баскетболе 5x5, так и в баскетболе 3x3», — сказал Кириленко во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми.

Материалы по теме
«Что-то вроде молодёжной сборной». Андрей Кириленко — о новом проекте РФБ

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android