Кириленко ответил, можно ли внутренними российскими турнирами заменить международные

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о сложностях, с которыми сталкиваются российские игроки в условиях международной изоляции.

«Невозможно только внутренними российскими турнирами заменить международную практику. Плюс заключается в том, что у нас огромный интерес к внутренним турнирам. Но без международной практики, спортивный уровень будет падать. Займёт определённое время вернуться обратно, когда нас пустят.

Никакими товарищескими турнирами нельзя заменить Евробаскет, Олимпиаду или чемпионат мира, где каждый матч на вес золота. Всё дело в мотивации игрока: «Я хочу быть чемпионом мира, я хочу быть лучшим». Когда ты играешь и на кону не стоит медаль, это снижает мотивацию.

Наша задача при нынешних условиях искусственно воссоздать атмосферу международного спарринга. Как и в баскетболе 5x5, так и в баскетболе 3x3», — сказал Кириленко во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми.

Достижения сборных России по баскетболу: