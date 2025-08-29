Видео: Егор Дёмин показал, как набирает массу перед дебютом в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост в своём телеграм-канале, где показал, как занимается в межсезонье. В настоящий момент спортсмен работает над увеличением мышечной массы. По словам Егора, в массе он прибавил 4 кг.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где в среднем набирал 10,6 очка, делал 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.