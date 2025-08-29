Сборная Германии одержала вторую победу на Евробаскете-2025, обыграв Швецию

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Германии и Швеции, выступающие в группе B. Победу со счётом 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17) одержали немецкие баскетболисты.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Деннис Шрёдер. Своей команде он принёс 23 очка, три подбора и семь передач. В составе национальной команды Швеции лучшую результативность показал защитник Мелвин Панцар. На его счету 18 очков, один подбор и две передачи.

Для немцев это уже вторая победа на турнире. Ранее они обыграли черногорцев. Шведы потерпели второе поражение. Ранее они уступили финнам.