Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Швеция, очки, передачи, подборы

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались сборные Германии и Швеции, выступающие в группе B. Победу со счётом 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17) добыли немцы.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 13:30 МСК
Германия
Окончен
105 : 83
Швеция
Германия: Шрёдер - 23, Вагнер - 21, Ло - 13, Тайс - 11, Бонга - 9, Да Силва - 7, Да Силва - 6, Тиман - 6, Обст - 6, Холлац - 3, Кратцер
Швеция: Панцар - 18, Маркуссон - 13, Нджие - 12, Борг - 11, Хокансон - 11, Рамстедт - 8, Гаддефорс - 4, Фальк - 3, Спирс - 3, Андерссон

Лидер немецкой сборной Франц Вагнер провёл на паркете 22 минуты 35 секунд и за это время набрал 21 очко и совершил три подбора. Его показатель «плюс/минус» составил «+21» (самый высокий в немецкой сборной).

В следующем туре национальная команда Германии встретится со сборной Литвы. Шведы сыграют с национальной командой Великобритании. Оба матча состоятся 30 августа.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
