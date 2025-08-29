Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Швеция, очки, передачи, подборы

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались сборные Германии и Швеции, выступающие в группе B. Победу со счётом 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17) добыли немцы.

Лидер немецкой сборной Франц Вагнер провёл на паркете 22 минуты 35 секунд и за это время набрал 21 очко и совершил три подбора. Его показатель «плюс/минус» составил «+21» (самый высокий в немецкой сборной).

В следующем туре национальная команда Германии встретится со сборной Литвы. Шведы сыграют с национальной командой Великобритании. Оба матча состоятся 30 августа.

