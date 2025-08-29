Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Сборная Германии повторила достижение СССР 1989 года на чемпионатах Европы

Сборная Германии повторила достижение СССР 1989 года на чемпионатах Европы
Комментарии

Национальная команда Германии повторила достижение сборной СССР 1989 года на чемпионатах Европы. Об этом информирует телеграм-канал «Два кольца». Отмечается, что Германия стала первой сборной с этого периода, которая в двух играх чемпионата Европы подряд сумела набрать 105+ очков.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Черногория
Окончен
76 : 106
Германия
Черногория: Вучевич - 23, Оллман - 18, Дробняк - 13, Симонович - 11, Йованович - 6, Хаджибегович - 5, Михайлович, Славкович, Томашевич, Вучелич, Живанович, Николич
Германия: Вагнер - 22, Шрёдер - 21, Обст - 18, Ло - 10, Тиман - 9, Бонга - 7, Тайс - 6, Да Силва - 4, Да Силва - 4, Фойгтман - 3, Холлац - 2, Кратцер
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 13:30 МСК
Германия
Окончен
105 : 83
Швеция
Германия: Шрёдер - 23, Вагнер - 21, Ло - 13, Тайс - 11, Бонга - 9, Да Силва - 7, Да Силва - 6, Тиман - 6, Обст - 6, Холлац - 3, Кратцер
Швеция: Панцар - 18, Маркуссон - 13, Нджие - 12, Борг - 11, Хокансон - 11, Рамстедт - 8, Гаддефорс - 4, Фальк - 3, Спирс - 3, Андерссон

Напомним, в стартовом матче Евробаскета-2025 немцы победили национальную команду Черногории (106:76), а во втором оказались сильнее сборной Швеции (105:83).

В следующем туре, который состоится 30 августа, сборная Германии сыграет с национальной командой Литвы. Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
