Сборная Германии повторила достижение СССР 1989 года на чемпионатах Европы

Национальная команда Германии повторила достижение сборной СССР 1989 года на чемпионатах Европы. Об этом информирует телеграм-канал «Два кольца». Отмечается, что Германия стала первой сборной с этого периода, которая в двух играх чемпионата Европы подряд сумела набрать 105+ очков.

Напомним, в стартовом матче Евробаскета-2025 немцы победили национальную команду Черногории (106:76), а во втором оказались сильнее сборной Швеции (105:83).

В следующем туре, который состоится 30 августа, сборная Германии сыграет с национальной командой Литвы. Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.

Российские баскетболисты за рубежом: