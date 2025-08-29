Сборная Германии повторила достижение СССР 1989 года на чемпионатах Европы
Национальная команда Германии повторила достижение сборной СССР 1989 года на чемпионатах Европы. Об этом информирует телеграм-канал «Два кольца». Отмечается, что Германия стала первой сборной с этого периода, которая в двух играх чемпионата Европы подряд сумела набрать 105+ очков.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Черногория
Окончен
76 : 106
Германия
Черногория: Вучевич - 23, Оллман - 18, Дробняк - 13, Симонович - 11, Йованович - 6, Хаджибегович - 5, Михайлович, Славкович, Томашевич, Вучелич, Живанович, Николич
Германия: Вагнер - 22, Шрёдер - 21, Обст - 18, Ло - 10, Тиман - 9, Бонга - 7, Тайс - 6, Да Силва - 4, Да Силва - 4, Фойгтман - 3, Холлац - 2, Кратцер
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 13:30 МСК
Германия
Окончен
105 : 83
Швеция
Германия: Шрёдер - 23, Вагнер - 21, Ло - 13, Тайс - 11, Бонга - 9, Да Силва - 7, Да Силва - 6, Тиман - 6, Обст - 6, Холлац - 3, Кратцер
Швеция: Панцар - 18, Маркуссон - 13, Нджие - 12, Борг - 11, Хокансон - 11, Рамстедт - 8, Гаддефорс - 4, Фальк - 3, Спирс - 3, Андерссон
Напомним, в стартовом матче Евробаскета-2025 немцы победили национальную команду Черногории (106:76), а во втором оказались сильнее сборной Швеции (105:83).
В следующем туре, который состоится 30 августа, сборная Германии сыграет с национальной командой Литвы. Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.
