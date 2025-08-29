Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
«Самара» обратилась к 17-летнему Егору Амосову, который продолжит карьеру в «Реале»

«Самара» объявила об уходе 17-летнего лёгкого форварда Егора Амосова. Спортсмен продолжит карьеру в «Реале».

«Мы благодарим Егора Амосова за время, проведённое в «Самаре», и желаем ему удачи в одном из сильнейших клубов Европы!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

«Сейчас мы провожаем Егора в «Реал» и делаем это с радостью. Это радость за парня, который растёт на наших глазах, работая на тренировках, показывая уверенность и стабильность (редкость для его возраста!) в играх на протяжении долгого времени. Прекрасный пример для всех наших молодых ребят и девчонок! У Егора обязательно получится и дальше», — сказал спортивный директор «Самары» Андрей Фёдоров.

Напомним, ранее за «Реал» выступал другой россиянин, Егор Дёмин, который в новом сезоне будет играть в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Бруклин Нетс».

