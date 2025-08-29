Сборная Турции победила Чехию в матче чемпионата Европы — 2025

Завершился матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались сборные Турции и Чехии, выступающие в группе A. Победу со счётом 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16) одержали турки.

Лучшую результативность в составе турецкой сборной продемонстрировал форвард Алперен Шенгюн, набравший 23 очка. Кроме того, на его счету 12 подборов и девять результативных передач. В составе национальной команды Чехии чаще всего кольцо соперников поражал центровой Мартин Петерка. В его активе 23 очка и пять подборов.

Для турок это вторая победа на турнире. Ранее они обыграли сборную Латвии. Чехи потерпели второе поражение. В 1-м туре они уступили национальной команде Португалии.

