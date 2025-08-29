Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция — Чехия, очки, передачи, подборы

Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция — Чехия, очки, передачи, подборы
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу – 2025, в ходе которого встречались национальные команды Турции и Чехии, выступающие в группе A. Победу со счётом 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16) одержали турки.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 14:45 МСК
Турция
Окончен
92 : 78
Чехия
Турция: Шенгюн - 23, Осман - 21, Османи - 16, Коркмаз - 7, Бона - 6, Сипахи - 6, Ларкин - 5, Хазер - 4, Шанлы - 2, Юртсевен - 2, Битим, Йылмаз
Чехия: Петерка - 23, Зидек - 9, Сегнал - 9, Кизлинк - 9, Богачик - 8, Грубан - 7, Крживанек - 4, Кржиж - 4, Крейчи - 3, Свобода - 2, Кейвал, Балинт

Лидер турецкой сборной Алперен Шенгюн стал самым результативным игроком в составе своей команды, оформив дабл-дабл. На его счету 23 очка, 12 подборов и девять результативных передач. Также на счету 23-летнего игрока один перехват и два блок-шота. Его показатель «плюс/минус» составил «+14».

В следующем туре Евробаскета-2025 турки сыграют с национальной командой Португалии. Встреча состоится 30 августа и начнётся в 21:15 мск.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Третий день Евробаскета-2025. LIVE!
Live
Третий день Евробаскета-2025. LIVE!

Семиклассник ростом 220 см играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android