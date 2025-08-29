Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция — Чехия, очки, передачи, подборы

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу – 2025, в ходе которого встречались национальные команды Турции и Чехии, выступающие в группе A. Победу со счётом 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16) одержали турки.

Лидер турецкой сборной Алперен Шенгюн стал самым результативным игроком в составе своей команды, оформив дабл-дабл. На его счету 23 очка, 12 подборов и девять результативных передач. Также на счету 23-летнего игрока один перехват и два блок-шота. Его показатель «плюс/минус» составил «+14».

В следующем туре Евробаскета-2025 турки сыграют с национальной командой Португалии. Встреча состоится 30 августа и начнётся в 21:15 мск.

