Португалия — Сербия. Прямая трансляция
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Литва – Черногория, результат матча 29 августа 2025, счет 94:67, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Дабл-дабл Вучевича не помог сборной Черногории победить команду Литвы на ЧЕ-2025
Комментарии

Сегодня, 29 августа, в городе Тампере (Финляндия) состоялся матч в рамках третьего дня чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Литвы и Черногории. Он завершился со счётом 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) в пользу литовской сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Литва
Окончен
94 : 67
Черногория
Литва: Йокубайтис - 21, Валанчюнас - 19, Блажевич - 10, Величка - 10, Седекерскис - 7, Бирутис - 7, Нормантас - 6, Гедрайтис - 5, Саргюнас - 4, Тубелис - 2, Сирвидис - 2, Радзявичюс - 1
Черногория: Вучевич - 20, Йованович - 13, Симонович - 10, Дробняк - 8, Михайлович - 7, Оллман - 4, Славкович - 4, Хаджибегович - 1, Томашевич, Вучелич, Живанович, Николич

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Литвы стал 24-летний защитник Рокас Йокубайтис. Ему удалось набрать 21 очко, сделать один подбор, отдать 12 передач, а также совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе черногорского сборной стал 34-летний центровой Никола Вучевич. По ходу матча он набрал 20 очков, сделал 10 подборов, а также отдал четыре передачи и совершил два перехвата.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
