Дабл-дабл Вучевича не помог сборной Черногории победить команду Литвы на ЧЕ-2025

Сегодня, 29 августа, в городе Тампере (Финляндия) состоялся матч в рамках третьего дня чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Литвы и Черногории. Он завершился со счётом 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) в пользу литовской сборной.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Литвы стал 24-летний защитник Рокас Йокубайтис. Ему удалось набрать 21 очко, сделать один подбор, отдать 12 передач, а также совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе черногорского сборной стал 34-летний центровой Никола Вучевич. По ходу матча он набрал 20 очков, сделал 10 подборов, а также отдал четыре передачи и совершил два перехвата.