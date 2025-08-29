Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Игрока сборной Пуэрто-Рико унесли с площадки на носилках в матче чемпионата Америки

Игрока сборной Пуэрто-Рико унесли с площадки на носилках в матче чемпионата Америки
Комментарии

27-летнего разыгрывающего защитника национальной команды Пуэрто-Рико Хосе Альварадо унесли с площадки на носилках во время четвертьфинального матча чемпионата Америки со сборной Аргентины, поскольку тот не мог продолжать выступать ввиду неудачного приземления на спину в овертайме. Встреча завершилась со счётом 82:77 (18:11, 18:24, 15:24, 19:11, овертайм — 12:7) в пользу аргентинского коллектива.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В ходе данной игры Альварадо провёл на площадке 36 минут и 0 секунд. Пуэрториканцу удалось набрать 25 очков, сделать три подбора, отдать три передачи, а также совершить три перехвата при четырёх потерях.

