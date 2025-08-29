Знаменитый дизайнер: Карри и Джордан не были бы знамениты, если бы играли безупречно

Знаменитый дизайнер Джефф Хэмилтон высказался о легендарном баскетболисте Майкле Джордане и лидере «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Увидели ли бы мы, как Майкл Джордан играет в каждом матче, если бы каждый раз, получая мяч и бросая из любой точки площадки, он попадал бы в цель? Или Стефен Карри? Мы бы не стали смотреть игру. Это было бы неинтересно. Интересно то, что время от времени он промахивается, и это даёт нам большее представление об игре.

Когда я говорю о страсти, если бы Майкл Джордан не был величайшей иконой спорта сейчас, знаете ли, и после 40 с лишним лет, он бы не стоил тех денег, которые он стоит. Я имею в виду, что в 63 года он будет играть в баскетбол у себя во дворе и будет счастлив, потому что это его страсть», — приводит слова Хэмилтона Fadeaway World.