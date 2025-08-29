Йонас Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Литва — Черногория, очки, передачи, подборы

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались сборные Литвы и Черногории, выступающие в группе B. Встреча завершилась со счётом 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) в пользу литовской сборной.

Лидер национальной команды Литвы Йонас Валанчюнас провёл на паркете 13 минут и пять секунд. За это время ему удалось набрать 19 очков, совершить пять подборов, отдать одну передачу, а также сделать один перехват. Его показатель «плюс/минус» составил «+19».

В следующем туре национальная команда Литвы встретится со сборной Германии. А представители Черногории, в свою очередь, сыграют с национальной командой Финляндии.