Йонас Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Литва — Черногория, очки, передачи, подборы

Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались сборные Литвы и Черногории, выступающие в группе B. Встреча завершилась со счётом 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) в пользу литовской сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Литва
Окончен
94 : 67
Черногория
Литва: Йокубайтис - 21, Валанчюнас - 19, Блажевич - 10, Величка - 10, Седекерскис - 7, Бирутис - 7, Нормантас - 6, Гедрайтис - 5, Саргюнас - 4, Тубелис - 2, Сирвидис - 2, Радзявичюс - 1
Черногория: Вучевич - 20, Йованович - 13, Симонович - 10, Дробняк - 8, Михайлович - 7, Оллман - 4, Славкович - 4, Хаджибегович - 1, Томашевич, Вучелич, Живанович, Николич

Лидер национальной команды Литвы Йонас Валанчюнас провёл на паркете 13 минут и пять секунд. За это время ему удалось набрать 19 очков, совершить пять подборов, отдать одну передачу, а также сделать один перехват. Его показатель «плюс/минус» составил «+19».

В следующем туре национальная команда Литвы встретится со сборной Германии. А представители Черногории, в свою очередь, сыграют с национальной командой Финляндии.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
