Стали известны подробности задержания Зака Иди за превышение скорости

Выяснились подробности инцидента с участием 23-летнего канадского профессионального баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Зака Иди, играющего на позиции центрового за превышение скорости. Напомним, инцидент произошёл в середине июня 2025 года.

«Вы прекрасно знаете, почему я вас остановил. Вы ехали на пределе!», — сказала офицер на видеозаписи, опублиокванной TMZ.

Центровой попытался объяснить, что он ускорился, чтобы совершить обгон, однако полицейская не поверила его оправданию.

«Нет. На скорости 100 миль в час обгон не производится! На дороге ограничение 55 миль в час. Вы превысили скорость почти вдвое! На скорости 80 миль в час можно совершить обгон. 80 — нормально. Но 100 — это уже не нормально. Никогда», — сказала офицер.

Напомним, согласно судебным протоколам, 23-летний баскетболист признался в превышении скорости и согласился заплатить $ 639,50, в обмен на это официальные лица сняли с него обвинение в неосторожном вождении.