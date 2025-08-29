Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны подробности задержания Зака Иди за превышение скорости

Стали известны подробности задержания Зака Иди за превышение скорости
Аудио-версия:
Комментарии

Выяснились подробности инцидента с участием 23-летнего канадского профессионального баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Зака Иди, играющего на позиции центрового за превышение скорости. Напомним, инцидент произошёл в середине июня 2025 года.

«Вы прекрасно знаете, почему я вас остановил. Вы ехали на пределе!», — сказала офицер на видеозаписи, опублиокванной TMZ.

Центровой попытался объяснить, что он ускорился, чтобы совершить обгон, однако полицейская не поверила его оправданию.

«Нет. На скорости 100 миль в час обгон не производится! На дороге ограничение 55 миль в час. Вы превысили скорость почти вдвое! На скорости 80 миль в час можно совершить обгон. 80 — нормально. Но 100 — это уже не нормально. Никогда», — сказала офицер.

Напомним, согласно судебным протоколам, 23-летний баскетболист признался в превышении скорости и согласился заплатить $ 639,50, в обмен на это официальные лица сняли с него обвинение в неосторожном вождении.

Материалы по теме
Центровой «Мемфиса» признал вину в неосторожном вождении
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android