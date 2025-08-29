26 очков Порзингиса помогли сборной Латвии победить команду Эстонии на ЧЕ-2025

Сегодня, 29 августа, в Риге состоялся матч в рамках третьего дня чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Эстонии и Латвии. Он завершился со счётом 72:70 (17:21, 21:21, 19:25, 9:9) в пользу латвийской сборной.

Наиболее результативным игроком национальной команды Латвии стал чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летний центровой Кристапс Порзингис. Ему удалось набрать 26 очков, сделать семь подборов, а также отдать одну передачу.

Самым результативным игроком в составе сборной Эстонии стал 25-летний форвард Артур Конончук. В ходе встречи Конончуку удалось набрать 13 очков, сделать пять подборов при трёх потерях.