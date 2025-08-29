Американский игрок сборной Польши: попробую водку после окончания Евробаскета-2025

32-летний защитник сборной Польши американец Джордан Лойд объяснил, почему решил принять участие в чемпионате Европы — 2025 в составе польской национальной команды.

«У меня никогда в планах не было представлять какую-либо сборную. Но появилась возможность, и я воспринял её как шанс получить отличный опыт. Говоря откровенно, к этому всё и шло.

Мне сейчас 32. Я много играл в баскетбол. Раньше не выступал за какую-либо сборную. У меня были переговоры [с руководством национальной команды] на протяжении нескольких лет. Решение об игре за сборную не было сиюсекундным.

Все мои родные называют меня Лойдинским, но, знаете ли, это, конечно, шутка. Но всё равно нравится. Честно говоря, я ещё не пил водку. В эти выходные я выпил немного вина, но как только дело дошло до понедельника, я перестал. Так что подожду до окончания турнира, чтобы попробовать водку», — приводит слова Лойда портал Basket News.

Напомним, Лойд получил польский паспорт летом этого года.