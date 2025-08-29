Кристапс Порзингис, ЧЕ-2025: статистика в матче Эстония — Латвия, очки, передачи, подборы

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались сборные Эстонии и Латвии, выступающие в группе А. Встреча завершилась со счётом в пользу 72:70 (17:21, 21:21, 19:25, 9:9) латвийской сборной.

Лидер национальной команды Латвии, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летний центровой Кристапс Порзингис провёл на площадке в ходе данного матча 27 минут и 19 секунд. Ему удалось набрать 26 очков, сделать семь подборов, а также отдать одну передачу и совершить два блок-шота. Его показатель «плюс/минус» составил «+2».

В следующем туре национальная команда Латвии встретится со сборной Сербии. А представители Эстонии, в свою очередь, сыграют с национальной командой Чехии.