Главная Баскетбол Новости

Кристапс Порзингис, ЧЕ-2025: статистика в матче Эстония — Латвия, очки, передачи, подборы

Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались сборные Эстонии и Латвии, выступающие в группе А. Встреча завершилась со счётом в пользу 72:70 (17:21, 21:21, 19:25, 9:9) латвийской сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Эстония
Окончен
70 : 72
Латвия
Эстония: Тасс - 13, Конончук - 13, Кулламае - 12, Ёэсаар - 8, Райэсте - 7, Вене - 7, Дрелл - 5, Хермет - 3, Трейэр - 2, Розенталь, Юркатамм, Рийсмаа
Латвия: Порзингис - 26, Ломаж - 9, Жагар - 8, Шмитс - 7, Гражулис - 7, Зорикс - 7, Дав. Бертанс - 6, Дайр. Бертанс - 2, Мейерис, Чаварс, Штейнбергс, Куруц

Лидер национальной команды Латвии, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летний центровой Кристапс Порзингис провёл на площадке в ходе данного матча 27 минут и 19 секунд. Ему удалось набрать 26 очков, сделать семь подборов, а также отдать одну передачу и совершить два блок-шота. Его показатель «плюс/минус» составил «+2».

В следующем туре национальная команда Латвии встретится со сборной Сербии. А представители Эстонии, в свою очередь, сыграют с национальной командой Чехии.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
