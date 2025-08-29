Сборная Литвы обновила исторический рекорд Евробаскета по командным передачам

Национальная команда Литвы в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата Европы — 2025 со сборной Черногории, который завершился со счётом 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) в пользу литовцев, обновила исторический рекорд по результативным командным передачам за одну встречу в рамках Евробаскета — 35.

Данный рекорд был установлен сборной Югославии ещё в 2001 году. Тогда на чемпионате Европы югославам удалось сделать 33 результативных командных передачи за один матч.

Отметим также, что в первой игре Евробаскета-2025 с национальной командой Великобритании (94:70) литовцы установили рекорд по подборам — 57.