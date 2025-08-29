Сборная Литвы обновила исторический рекорд Евробаскета по командным передачам
Национальная команда Литвы в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата Европы — 2025 со сборной Черногории, который завершился со счётом 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) в пользу литовцев, обновила исторический рекорд по результативным командным передачам за одну встречу в рамках Евробаскета — 35.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Литва
Окончен
94 : 67
Черногория
Литва: Йокубайтис - 21, Валанчюнас - 19, Блажевич - 10, Величка - 10, Седекерскис - 7, Бирутис - 7, Нормантас - 6, Гедрайтис - 5, Саргюнас - 4, Тубелис - 2, Сирвидис - 2, Радзявичюс - 1
Черногория: Вучевич - 20, Йованович - 13, Симонович - 10, Дробняк - 8, Михайлович - 7, Оллман - 4, Славкович - 4, Хаджибегович - 1, Томашевич, Вучелич, Живанович, Николич
Данный рекорд был установлен сборной Югославии ещё в 2001 году. Тогда на чемпионате Европы югославам удалось сделать 33 результативных командных передачи за один матч.
Отметим также, что в первой игре Евробаскета-2025 с национальной командой Великобритании (94:70) литовцы установили рекорд по подборам — 57.
