Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Литвы обновила исторический рекорд Евробаскета по командным передачам

Сборная Литвы обновила исторический рекорд Евробаскета по командным передачам
Комментарии

Национальная команда Литвы в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата Европы — 2025 со сборной Черногории, который завершился со счётом 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) в пользу литовцев, обновила исторический рекорд по результативным командным передачам за одну встречу в рамках Евробаскета — 35.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Литва
Окончен
94 : 67
Черногория
Литва: Йокубайтис - 21, Валанчюнас - 19, Блажевич - 10, Величка - 10, Седекерскис - 7, Бирутис - 7, Нормантас - 6, Гедрайтис - 5, Саргюнас - 4, Тубелис - 2, Сирвидис - 2, Радзявичюс - 1
Черногория: Вучевич - 20, Йованович - 13, Симонович - 10, Дробняк - 8, Михайлович - 7, Оллман - 4, Славкович - 4, Хаджибегович - 1, Томашевич, Вучелич, Живанович, Николич

Данный рекорд был установлен сборной Югославии ещё в 2001 году. Тогда на чемпионате Европы югославам удалось сделать 33 результативных командных передачи за один матч.

Отметим также, что в первой игре Евробаскета-2025 с национальной командой Великобритании (94:70) литовцы установили рекорд по подборам — 57.

Материалы по теме
Удастся ли Сербии во главе с Йокичем одержать вторую победу на Евробаскете? LIVE!
Live
Удастся ли Сербии во главе с Йокичем одержать вторую победу на Евробаскете? LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android