Ассистент главного тренера сборной Германии высказался об отсутствии наставника

Ален Ибрагимич, помощник главного тренера сборной Германии Алекса Мумбру, высказался об отсутствии наставника команды из-за болезни в первых матчах Евробаскета-2025.

«В таких обстоятельствах приходится нелегко. Я помощник тренера. Мы как бы ждём возвращения главного тренера. Это непросто, нужно стараться изо всех сил. Но лично я могу положиться на эту невероятную команду.

Мы сейчас делаем это всей группой, вместе с остальным тренерским штабом. Мы всегда на связи с ним, перед играми, после игр. Он следит за играми и за соперниками. Он участвует во всём, кроме самой игры, к сожалению. Весь наш персонал, врачи и помощники тренеров будут регулярно навещать его в больнице. Мы надеемся, что это не займёт много времени и он скоро вернётся», — приводит слова Ибрагимича Eurohoops.

Напомним, в стартовом матче Евробаскета-2025 немцы победили команду Черногории (106:76), а во втором — оказались сильнее сборной Швеции (105:83).

В следующем туре, который состоится 30 августа, сборная Германии сыграет с командой Литвы. Начало встречи запланировано на 13:30 мск.

