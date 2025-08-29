43 очка Маркканена помогли Финляндии разгромить Великобританию на Евробаскете

В Тампере (Финляндия) завершился матч 2-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Финляндии и Великобритании. Встреча закончилась победой сборной Финляндии со счётом 109:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен, набравший 43 очка, совершивший два подбора и отдавший одну передачу. 21 очко на свой счёт записал Сасу Салин.

В составе сборной Великобритании 13 очков и четыре результативные передачи на свой счёт записал Люк Нельсон. Ещё 12 очков набрал Майлз Хессон.

Сборная Финляндии одержала вторую победу на групповой стадии турнира. Сборная Великобритании потерпела второе поражение в двух встречах.