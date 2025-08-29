Лаури Маркканен, Евробаскет-2025: статистика в матче Финляндия — Великобритания

В Тампере (Финляндия) завершился матч 2-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Финляндии и Великобритании. Встреча закончилась победой сборной Финляндии со счётом 109:79.

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал лучшим игроком своей команды, набрав по итогам встречи 43 очка, совершив два подбора и сделав одну передачу. За 23:13 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+25».

Сборная Финляндии одержала вторую победу на групповой стадии турнира. Сборная Великобритании потерпела второе поражение в двух встречах.