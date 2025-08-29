Лаури Маркканен, Евробаскет-2025: статистика в матче Финляндия — Великобритания
Поделиться
В Тампере (Финляндия) завершился матч 2-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Финляндии и Великобритании. Встреча закончилась победой сборной Финляндии со счётом 109:79.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 20:30 МСК
Финляндия
Окончен
109 : 79
Великобритания
Финляндия: Маркканен - 43, Салин - 21, Нкамхуа - 13, Валтонен - 6, Мууринен - 6, Литтл - 5, Маджуни - 5, Густавсон - 4, Янтунен - 3, Сеппяля - 2, Мадсен - 1
Великобритания: Нельсон - 13, Хессон - 12, Филлип - 10, Йебоа - 10, Уотсон-Гейл - 8, Уитл - 8, Уорд-Хибберт - 5, Бело - 4, Адаму - 3, Акин - 3, Уилан - 3
28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал лучшим игроком своей команды, набрав по итогам встречи 43 очка, совершив два подбора и сделав одну передачу. За 23:13 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+25».
Сборная Финляндии одержала вторую победу на групповой стадии турнира. Сборная Великобритании потерпела второе поражение в двух встречах.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2025
-
23:11
-
23:09
-
22:34
-
22:26
-
21:41
-
21:02
-
21:00
-
20:22
-
20:09
-
19:47
-
19:33
-
19:01
-
18:33
-
18:21
-
18:15
-
17:55
-
17:39
-
16:47
-
16:38
-
16:24
-
16:07
-
15:31
-
15:24
-
15:04
-
14:19
-
14:04
-
13:48
-
13:28
-
13:23
-
13:15
-
13:07
-
12:51
-
12:41
-
12:35
-
12:01