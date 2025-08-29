Скидки
Баскетбол

Лаури Маркканен, Евробаскет-2025: статистика в матче Финляндия – Великобритания, очки, передачи, подборы, минуты

Лаури Маркканен, Евробаскет-2025: статистика в матче Финляндия — Великобритания
Комментарии

В Тампере (Финляндия) завершился матч 2-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Финляндии и Великобритании. Встреча закончилась победой сборной Финляндии со счётом 109:79.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 20:30 МСК
Финляндия
Окончен
109 : 79
Великобритания
Финляндия: Маркканен - 43, Салин - 21, Нкамхуа - 13, Валтонен - 6, Мууринен - 6, Литтл - 5, Маджуни - 5, Густавсон - 4, Янтунен - 3, Сеппяля - 2, Мадсен - 1
Великобритания: Нельсон - 13, Хессон - 12, Филлип - 10, Йебоа - 10, Уотсон-Гейл - 8, Уитл - 8, Уорд-Хибберт - 5, Бело - 4, Адаму - 3, Акин - 3, Уилан - 3

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал лучшим игроком своей команды, набрав по итогам встречи 43 очка, совершив два подбора и сделав одну передачу. За 23:13 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+25».

Сборная Финляндии одержала вторую победу на групповой стадии турнира. Сборная Великобритании потерпела второе поражение в двух встречах.

Проблемы у Сербии, очередной рекорд Литвы и герой из Финляндии. Евробаскет удивляет!
Проблемы у Сербии, очередной рекорд Литвы и герой из Финляндии. Евробаскет удивляет!
