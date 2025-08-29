Дабл-дабл Йокича помог Сербии обыграть Португалию на Евробаскете-2025

В Риге (Латвия) завершился матч 2-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором встречались национальные команды Португалии и Сербии. Встреча закончилась победой сборной Сербии со счётом 80:69.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал чемпион НБА — 2023, центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 передач, а также совершивший три результативные передачи. 18 очков, шесть подборов и одну передачу набрал Никола Йович.

В составе сборной Португалии 22 очка, девять подборов и две передачи на свой счёт записал Диогу Бриту. 15 очков набрал Траванте Уильямс.

Сборная Сербии одержала вторую победу на групповой стадии турнира. Сборная Португалии потерпела первое поражение в двух встречах.