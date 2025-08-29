Никола Йокич, ЧЕ-2025: статистика в матче Португалия — Сербия, очки, передачи, подборы
В Риге (Латвия) завершился матч 2-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Португалии и Сербии. Встреча закончилась победой сборной Сербии со счётом 80:69.
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Португалия
Окончен
69 : 80
Сербия
Португалия: Бриту - 22, Уильямс - 15, Вентура - 11, Кета - 6, Амаранте - 5, Войцо - 2, Кейруш - 2, Релвау - 2, Лисбоа - 2, Са - 2, Гамейру, Са
Сербия: Йокич - 23, Йович - 18, Богданович - 7, Маринкович - 6, Вукчевич - 6, Добрич - 6, Аврамович - 5, Милутинов - 4, Петрушев - 2, Йович - 2, Гудурич - 1, Мицич
30-летний звёздный центровой и лидер Сербии Никола Йокич, являющийся чемпионом и трёхкратным MVP НБА в составе «Денвер Наггетс», по итогам матча с Португалией записал на свой счёт дабл-дабл из 23 очков, 10 подборов и трёх передач. За 22:37 на паркете коэффициент эффективности центрового составил «+12».
Сборная Сербии одержала вторую победу на групповой стадии турнира. Сборная Португалии потерпела первое поражение в двух встречах.
