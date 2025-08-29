Никола Йокич, ЧЕ-2025: статистика в матче Португалия — Сербия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) завершился матч 2-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Португалии и Сербии. Встреча закончилась победой сборной Сербии со счётом 80:69.

30-летний звёздный центровой и лидер Сербии Никола Йокич, являющийся чемпионом и трёхкратным MVP НБА в составе «Денвер Наггетс», по итогам матча с Португалией записал на свой счёт дабл-дабл из 23 очков, 10 подборов и трёх передач. За 22:37 на паркете коэффициент эффективности центрового составил «+12».

Сборная Сербии одержала вторую победу на групповой стадии турнира. Сборная Португалии потерпела первое поражение в двух встречах.