ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 29 августа, календарь, таблица
В пятницу, 29 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 прошёл третий игровой день, в рамках которого состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евробаскета-2025 29 августа:
Германия — Швеция — 105:83;
Турция — Чехия — 92:78;
Литва — Черногория — 94:67;
Эстония — Латвия — 70:72;
Финляндия — Великобритания — 109:79;
Португалия — Сербия — 69:80.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 13:30 МСК
Германия
Окончен
105 : 83
Швеция
Германия: Шрёдер - 23, Вагнер - 21, Ло - 13, Тайс - 11, Бонга - 9, Да Силва - 7, Да Силва - 6, Тиман - 6, Обст - 6, Холлац - 3, Кратцер
Швеция: Панцар - 18, Маркуссон - 13, Нджие - 12, Борг - 11, Хокансон - 11, Рамстедт - 8, Гаддефорс - 4, Фальк - 3, Спирс - 3, Андерссон
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 14:45 МСК
Турция
Окончен
92 : 78
Чехия
Турция: Шенгюн - 23, Осман - 21, Османи - 16, Коркмаз - 7, Бона - 6, Сипахи - 6, Ларкин - 5, Хазер - 4, Шанлы - 2, Юртсевен - 2, Битим, Йылмаз
Чехия: Петерка - 23, Зидек - 9, Сегнал - 9, Кизлинк - 9, Богачик - 8, Грубан - 7, Крживанек - 4, Кржиж - 4, Крейчи - 3, Свобода - 2, Кейвал, Балинт
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Литва
Окончен
94 : 67
Черногория
Литва: Йокубайтис - 21, Валанчюнас - 19, Блажевич - 10, Величка - 10, Седекерскис - 7, Бирутис - 7, Нормантас - 6, Гедрайтис - 5, Саргюнас - 4, Тубелис - 2, Сирвидис - 2, Радзявичюс - 1
Черногория: Вучевич - 20, Йованович - 13, Симонович - 10, Дробняк - 8, Михайлович - 7, Оллман - 4, Славкович - 4, Хаджибегович - 1, Томашевич, Вучелич, Живанович, Николич
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Эстония
Окончен
70 : 72
Латвия
Эстония: Тасс - 13, Конончук - 13, Кулламае - 12, Ёэсаар - 8, Райэсте - 7, Вене - 7, Дрелл - 5, Хермет - 3, Трейэр - 2, Розенталь, Юркатамм, Рийсмаа
Латвия: Порзингис - 26, Ломаж - 9, Жагар - 8, Шмитс - 7, Гражулис - 7, Зорикс - 7, Дав. Бертанс - 6, Дайр. Бертанс - 2, Мейерис, Чаварс, Штейнбергс, Куруц
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 20:30 МСК
Финляндия
Окончен
109 : 79
Великобритания
Финляндия: Маркканен - 43, Салин - 21, Нкамхуа - 13, Валтонен - 6, Мууринен - 6, Литтл - 5, Маджуни - 5, Густавсон - 4, Янтунен - 3, Сеппяля - 2, Мадсен - 1
Великобритания: Нельсон - 13, Хессон - 12, Филлип - 10, Йебоа - 10, Уотсон-Гейл - 8, Уитл - 8, Уорд-Хибберт - 5, Бело - 4, Адаму - 3, Акин - 3, Уилан - 3
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Португалия
Окончен
69 : 80
Сербия
Португалия: Бриту - 22, Уильямс - 15, Вентура - 11, Кета - 6, Амаранте - 5, Войцо - 2, Кейруш - 2, Релвау - 2, Лисбоа - 2, Са - 2, Гамейру, Са
Сербия: Йокич - 23, Йович - 18, Богданович - 7, Маринкович - 6, Вукчевич - 6, Добрич - 6, Аврамович - 5, Милутинов - 4, Петрушев - 2, Йович - 2, Гудурич - 1, Мицич
Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.
