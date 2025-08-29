ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 29 августа, календарь, таблица

В пятницу, 29 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 прошёл третий игровой день, в рамках которого состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евробаскета-2025 29 августа:

Германия — Швеция — 105:83;

Турция — Чехия — 92:78;

Литва — Черногория — 94:67;

Эстония — Латвия — 70:72;

Финляндия — Великобритания — 109:79;

Португалия — Сербия — 69:80.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.