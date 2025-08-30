Скидки
Джефф Тиг предположил, что Леброн не переживал из-за обмена Дэвиса на Дончича

Аудио-версия:
Комментарии

37-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джефф Тиг предположил, о чём думал 40-летний четырёхкратный чемпион НБА соотечественник Леброн Джеймс во время сделки по обмену Энтони Дэвиса в «Даллас Маверикс» на Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я начинаю верить, но не думаю… В курсе, что Леброн заставляет парней идти на обмен, но мне кажется, что он не всё знает. А иногда ему, вероятно, просто хочется быть собой и играть в баскетбол, не обращая внимания на других людей.

Я хочу сказать, что, когда мы видим Леброна вдали от камер, он ведёт себя как обычный человек. Например, когда играет в гольф. А приходя домой, Брон, вероятно, думает: «Эй, чувак, нам нужен этот парень в составе». А потом, спустя некоторое время, может поменять мнение и сказать: «Мне всё равно».

Знал ли Леброн об обмене Дончича на Дэвиса? Вероятно, он тогда подумал: «Чувак, Энтони уже уходит». Ему было всё равно. Возможно, у него была такая мысль: «Мы не можем победить с… Мы всё равно не выиграем. Я не знаю. Мы вот-вот схватим Луку. Держу пари, мы получим Луку», — приводит слова Тига портал Fadeaway World.

