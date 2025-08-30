Скидки
«Всем плевать на его титулы». Джефф Тиг — о семикратном чемпионе НБА Роберте Орри

Комментарии

37-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джефф Тиг поделился мнением о 55-летнем семикратном чемпионе НБА соотечественнике Роберте Орри.

«Не буду врать, всем плевать на его титулы. Да, они настоящие, но стиля у него не было. Орри не был крутым. При этом я не говорю, что он был скучным. Кого вы знаете больше — Тайрона Лю или Орри?» — приводит слова Тига портал Basketball Network.

Напомним, Роберт является одним из четырёх баскетболистов в истории НБА, которым удавалось выиграть чемпионский титул с тремя разными командам: два с «Хьюстон Рокетс», три с «Лос-Анджелес Лейкерс» и два с «Сан-Антонио Спёрс».

