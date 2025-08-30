Скидки
Литва — Германия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Баскетбол Новости

Атаман объяснил, почему не дал Шенгюну выйти на паркет, чтобы оформить трипл-дабл на ЧЕ

Атаман объяснил, почему не дал Шенгюну выйти на паркет, чтобы оформить трипл-дабл на ЧЕ
Аудио-версия:
Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман ответил на вопрос по поводу выступления лидера команды Алперена Шенгюна в матче Евробаскета-2025 со сборной Чехии (92:78). Шенгюн стал самым результативным игроком в составе турецкой сборной, оформив дабл-дабл. На его счету 23 очка, 12 подборов и девять результативных передач.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 14:45 МСК
Турция
Окончен
92 : 78
Чехия
Турция: Шенгюн - 23, Осман - 21, Османи - 16, Коркмаз - 7, Бона - 6, Сипахи - 6, Ларкин - 5, Хазер - 4, Шанлы - 2, Юртсевен - 2, Битим, Йылмаз
Чехия: Петерка - 23, Зидек - 9, Сегнал - 9, Кизлинк - 9, Богачик - 8, Грубан - 7, Крживанек - 4, Кржиж - 4, Крейчи - 3, Свобода - 2, Кейвал, Балинт

«Я позволил ему отдохнуть, потому что завтра вечером у нас ещё одна игра. Я не знал, что он хотел вернуться на площадку. Никто не сказал мне об этом. Если бы кто-то сказал, я мог бы взять тайм-аут, чтобы договориться с ним о чём-нибудь, но мне никто не дал знать. Евробаскет длинный. Мы дойдём до финала, и я уверен, что Алперен до этого сделает ещё один трипл-дабл», – приводит слова Атамана Basket News.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Новости. Баскетбол
