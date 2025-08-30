Атаман объяснил, почему не дал Шенгюну выйти на паркет, чтобы оформить трипл-дабл на ЧЕ

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман ответил на вопрос по поводу выступления лидера команды Алперена Шенгюна в матче Евробаскета-2025 со сборной Чехии (92:78). Шенгюн стал самым результативным игроком в составе турецкой сборной, оформив дабл-дабл. На его счету 23 очка, 12 подборов и девять результативных передач.

«Я позволил ему отдохнуть, потому что завтра вечером у нас ещё одна игра. Я не знал, что он хотел вернуться на площадку. Никто не сказал мне об этом. Если бы кто-то сказал, я мог бы взять тайм-аут, чтобы договориться с ним о чём-нибудь, но мне никто не дал знать. Евробаскет длинный. Мы дойдём до финала, и я уверен, что Алперен до этого сделает ещё один трипл-дабл», – приводит слова Атамана Basket News.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: