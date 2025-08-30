Скидки
Италия — Грузия. Прямая трансляция
15:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Он гений». Порзингис назвал игрока Евробаскета-2025, которого невозможно остановить

«Он гений». Порзингис назвал игрока Евробаскета-2025, которого невозможно остановить
Комментарии

Центровой сборной Латвии Кристапс Порзингис высказался о лидере национальной команде Сербии Николе Йокиче перед матчем их команд на чемпионате Европы – 2025. Обе сборные выступают в группе A. Матч между Латвией и Сербией состоится 30 августа и начнётся в 18:00 по московскому времени.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Не начался
Сербия
«Это невозможно [остановить Йокича]. Знаете, этот парень – настоящий баскетбольный гений, так что нам нужно будет показать максимум. Мы сделаем всё возможное. Мы постараемся, насколько это возможно, усложнить ему задачу. Это серьёзный вызов для нас. Постараемся дать бой», – сказал Порзингис на пресс-конференции.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Йокич поцеловал Дончича в щёку после матча Сербии и Словении:

