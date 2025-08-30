«Он гений». Порзингис назвал игрока Евробаскета-2025, которого невозможно остановить

Центровой сборной Латвии Кристапс Порзингис высказался о лидере национальной команде Сербии Николе Йокиче перед матчем их команд на чемпионате Европы – 2025. Обе сборные выступают в группе A. Матч между Латвией и Сербией состоится 30 августа и начнётся в 18:00 по московскому времени.

«Это невозможно [остановить Йокича]. Знаете, этот парень – настоящий баскетбольный гений, так что нам нужно будет показать максимум. Мы сделаем всё возможное. Мы постараемся, насколько это возможно, усложнить ему задачу. Это серьёзный вызов для нас. Постараемся дать бой», – сказал Порзингис на пресс-конференции.

