Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 30 августа

Сегодня, 30 августа, пройдёт очередной день чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого состоятся 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 30 августа (время — московское):

13:30. Литва — Германия

14:45. Чехия — Эстония

15:00. Италия — Грузия

15:00. Исландия — Бельгия

16:30. Великобритания — Швеция

18:00. Франция — Словения

18:00. Латвия — Сербия

18:15. Кипр — Греция

20:30. Черногория — Финляндия

21:15. Турция — Португалия

21:30. Польша — Израиль

21:30. Испания — Босния и Герцеговина

Турнир проводится на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионом соревнований стали испанцы.