Сегодня, 30 августа, пройдёт очередной день чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого состоятся 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 30 августа (время — московское):
13:30. Литва — Германия
14:45. Чехия — Эстония
15:00. Италия — Грузия
15:00. Исландия — Бельгия
16:30. Великобритания — Швеция
18:00. Франция — Словения
18:00. Латвия — Сербия
18:15. Кипр — Греция
20:30. Черногория — Финляндия
21:15. Турция — Португалия
21:30. Польша — Израиль
21:30. Испания — Босния и Герцеговина
Турнир проводится на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября.
Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионом соревнований стали испанцы.