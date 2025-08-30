Скидки
Главная Баскетбол Новости

Испания — Босния и Герцеговина: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть трансляцию

Испания — Босния и Герцеговина: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 30 августа, в рамках чемпионата Европы — 2025 состоится матч группового этапа между сборными Испании и Боснии и Герцеговины. Встреча начнётся в 21:30 мск. На территории Российской Федерации посмотреть трансляцию матча можно будет в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Испания
Не начался
Босния и Герцеговина
При этом «Чемпионат» будет детально освещать игры Евробаскета-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами матчей можно также следить в Матч-центре.

Предыдущий чемпионат Европы проводился в 2022 году. Победителем соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
