Литва — Германия: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 августа, в рамках чемпионата Европы — 2025 состоится матч группового этапа между национальными командами Литвы и Германии. Встреча начнётся в 13:30 мск. На территории Российской Федерации посмотреть трансляцию матча можно будет в онлайн-кинотеатре Okko.

При этом «Чемпионат» будет детально освещать игры Евробаскета-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами игр можно также следить в Матч-центре.

Предыдущий чемпионат Европы проводился в 2022 году на территории четырёх стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии. Чемпионом соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.