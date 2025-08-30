Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«К чёрту его. К чёрту их». Кьюбан признался, что болеет против Дончича из-за «Лейкерс»

«К чёрту его. К чёрту их». Кьюбан признался, что болеет против Дончича из-за «Лейкерс»
Комментарии

Бывший владелец «Даллас Маверик» Марк Кьюбан в очередной раз прокомментировал резонансный обмен словенского разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» в феврале этого года.

«Вне площадки я обожаю Луку, но на паркете — к чёрту его. Поймите правильно, я вовсе не желаю ему травм или чего-то подобного. У «Лейкерс» та же расцветка, что и у моей старшей школы, и я выбросил всю школьную форму.

Пусть они хоть 0-82 закончат сезон — буду только рад. Луку я действительно люблю, он потрясающий парень, но «Лейкерс» — к чёрту их», — заявил Кьюбан в рамках подкаста Гилберта Аренаса.

Сейчас читают:
Пресс вместо пива. Сколько реально сбросил Лука Дончич?
Пресс вместо пива. Сколько реально сбросил Лука Дончич?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android