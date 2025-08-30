«К чёрту его. К чёрту их». Кьюбан признался, что болеет против Дончича из-за «Лейкерс»

Бывший владелец «Даллас Маверик» Марк Кьюбан в очередной раз прокомментировал резонансный обмен словенского разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» в феврале этого года.

«Вне площадки я обожаю Луку, но на паркете — к чёрту его. Поймите правильно, я вовсе не желаю ему травм или чего-то подобного. У «Лейкерс» та же расцветка, что и у моей старшей школы, и я выбросил всю школьную форму.

Пусть они хоть 0-82 закончат сезон — буду только рад. Луку я действительно люблю, он потрясающий парень, но «Лейкерс» — к чёрту их», — заявил Кьюбан в рамках подкаста Гилберта Аренаса.