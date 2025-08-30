Франция — Словения: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 августа, в рамках чемпионата Европы — 2025 состоится матч группового этапа между сборными Франции и Словении. Встреча начнётся в 18:00 мск. На территории Российской Федерации посмотреть трансляцию матча можно будет в онлайн-кинотеатре Okko.

При этом «Чемпионат» будет детально освещать игры Евробаскета-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами матчей можно также следить в Матч-центре.

Предыдущий чемпионат Европы проводился в 2022 году. Победителем соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.