Польша — Израиль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

Егор Дёмин ответил на спекуляции о новой татуировке, показав профилактический тейп

Егор Дёмин ответил на спекуляции о новой татуировке, показав профилактический тейп
19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился фотографиями с тренировочного процесса и развеял слухи, уточнив, что на самом деле он не делал татуировку, как многие предположили, а использовал специальный тейп.

«Многие подумали, что я набил тату… Нет. Это профилактический тейп. С рукой полный порядок на 100%! Много бросковой работы, так как бросок — такая же важная задача, над которой трудимся не переставая вместе с тренером по развитию Кори Винсоном», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Напомним, на минувшем драфте НБА Егор был выбран под общим восьмым номером, установив национальный рекорд по самому высокому выбору среди россиян.

