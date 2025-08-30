Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мужчина получил пожизненный срок за убийство бывшего игрока НБА

Мужчина получил пожизненный срок за убийство бывшего игрока НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Лоуренс Дорити, убивший в мае 2022 года 31-летнего бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдриана Пэйна, был приговорён судом округа Ориндж к пожизненному заключению за совершённое деяние без возможности условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает портал Clutch Points.

Напомним, прибывшие на место происшествия в мае 2022 года сотрудники полиции обнаружили Пэйна в автомобиле без признаков жизни. Его доставили в местную больницу, где позже констатировали смерть.

Дорити был задержан на месте преступления и позже обвинён в убийстве второй степени. На протяжении всего судебного процесса он не признавал себя виновным и утверждал, что действовал в целях самообороны. Однако следователи отметили, что Пэйн был безоружен. Присяжные в конечном итоге отклонили заявление Дорити о самообороне и вынесли обвинительный вердикт.

Эдриан был выбран клубом «Атланта Хоукс» под общим 15-м номером на драфте НБА 2014 года. Он провёл в лиге пять сезонов, выступая также за «Миннесоту Тимбервулвз» и «Орландо Мэджик».

Сейчас читают:
Стало известно, кто из нынешних звёзд НБА сначала хотел стать школьным тренером
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android