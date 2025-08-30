Мужчина получил пожизненный срок за убийство бывшего игрока НБА

Лоуренс Дорити, убивший в мае 2022 года 31-летнего бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдриана Пэйна, был приговорён судом округа Ориндж к пожизненному заключению за совершённое деяние без возможности условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает портал Clutch Points.

Напомним, прибывшие на место происшествия в мае 2022 года сотрудники полиции обнаружили Пэйна в автомобиле без признаков жизни. Его доставили в местную больницу, где позже констатировали смерть.

Дорити был задержан на месте преступления и позже обвинён в убийстве второй степени. На протяжении всего судебного процесса он не признавал себя виновным и утверждал, что действовал в целях самообороны. Однако следователи отметили, что Пэйн был безоружен. Присяжные в конечном итоге отклонили заявление Дорити о самообороне и вынесли обвинительный вердикт.

Эдриан был выбран клубом «Атланта Хоукс» под общим 15-м номером на драфте НБА 2014 года. Он провёл в лиге пять сезонов, выступая также за «Миннесоту Тимбервулвз» и «Орландо Мэджик».