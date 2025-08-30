Зоран Лукич объяснил, чего не хватает молодым российским тренерам для успеха

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич высказался о подготовке и работе европейских тренеров в сравнении с российскими, отметив, существуют ли различия. Кроме того, Лукич поделился размышлениями о том, чего не хватает в нашей стране для более качественной подготовки специалистов.

«Я не вижу большой разницы в том, что могу донести свои мысли до руководителя клуба и доверять своим ребятам. Моё возвращение в Нижний Новгород лишь подтвердило очевидное: каждая команда требует результата. С каждым сезоном планка растёт, и в разговоре с генеральным менеджером я поставил себе цель — выйти на уровень сильного молодого российского тренера. Для меня это был серьёзный вызов.

Да, поначалу было непросто. Возникли замечания, но мы сразу обсудили их открыто, прямо в глаза, и это дало возможность двигаться дальше. Я не молчал, а чётко обозначал, над чем нужно работать и что менять в первую очередь. Если молодой специалист готов подниматься на новый уровень, значит, мы вместе — через труд и обучение — сможем достичь максимума. Это доверие к молодому тренеру очень важно.

Особенно хочу отметить: для тех, кто работает с самыми младшими возрастами, главным качеством является энтузиазм. Ведь все начинают именно с детского баскетбола, и постепенно этот путь ведёт к взрослым командам. Да, бывают исключения, когда бывший игрок сразу становится главным тренером взрослого коллектива, но чаще всё строится именно с нуля, с работы с детьми. И вот здесь без энтузиазма просто невозможно.

Я часто даю совет начинающим коллегам. Когда мы садимся поговорить о работе, первый вопрос, который мне задают: «А какая будет зарплата?» Для меня это всегда звучало неправильно. Конечно, деньги нужны — и для жизни, и для здоровья, и для всего остального. Но главное — это не размер зарплаты, а желание жить баскетболом. Вот тогда и появляется шанс чего-то добиться. Всё остальное — придёт.

Поэтому мой главный совет молодым тренерам: любите свою работу, горите ею, живите баскетболом. Только тогда можно достичь настоящего успеха», — заявил Лукич в рамках конференции «Экспо Баскет 2025».