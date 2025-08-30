Скидки
Польша — Израиль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Папа Гомельский — самый титулованный». Лукич напомнил о наследии прославленного тренера

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич отметил, что российская баскетбольная школа, заложенная такими легендарными фигурами, как Александр Гомельский и Сергей Белов, является основой, которую следует сохранять и развивать в условиях современности.

«Несколько дней назад стартовал чемпионат Европы. И если взглянуть на статистику, она поражает: цифры, факты, рекорды. Знаете, кто является самым титулованным тренером в истории этого турнира? Это Александр Гомельский. Папа Гомельский. А среди игроков одним из самых титулованных стал Сергей Белов. Всё это — часть большой базы знаний и традиций, которые сформировались в России.

Эту основу необходимо сохранять и развивать. Ведь тренерская работа в прошлом и сегодняшняя тренерская деятельность — это, по сути, уже разные профессии: многое меняется, и это отражение времени», — заявил Лукич в рамках конференции «Экспо Баскет 2025».

