Кьюбан назвал главное отличие Джордана от Леброна в споре о величайшем баскетболисте

Бывший владелец «Даллас Маверик» Марк Кьюбан поделился мнением о том, в чём именно заключается главное отличие Майкла Джордана от Леброна Джеймса в дебатах о величайшем в истории.

«Я фанат Леброна. И его нельзя сравнивать с Джорданом, это два совершенно разных игрока. Если у вас есть хорошая команда и вам нужен убийца, то берите Майкла. Если же у вас неплохая команда и вы хотите, чтобы она стала лучше и вышла в финала, то выбирайте Леброна.

Майкл Джордан не стал бы поддерживать плохую команду, а Леброн — мог бы. Кому бы я отдал право сделать решающий бросок? Майклу. Кто помог бы моей команде стать лучше? Леброн», — сказал Кьюбан в интервью на YouTube-канале The Arena.