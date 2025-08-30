«Не тяну уровень». 20-летний центровой Рыжов — о причине отказа от контракта с «Зенитом»

21-летний российский центровой Егор Рыжов объяснил, почему в данный момент не готов продолжать свою карьеру в основном составе санкт-петербургского клуба «Зенит».

«Какие предложения из Европы, из России? Вот мы сидим тут (на фоне «Газпром Арены» в Санкт-Петербург, то есть имеется в виду «Зенит». — Прим. «Чемпионата») от кого было предложение, поскольку права на меня принадлежат «Зениту». Сейчас ввели такие правила, что я, условно, обязан подписать контракт с «Зенитом», если остаюсь [играть] в России. Не могу этого избежать. В частности из-за этого я и уезжаю.

Возможно, если бы был вариант подписать контракт с более слабым [российским] клубом, то я так и сделал бы. Но у меня нет уверенности в том, что в случае заключения соглашения с «Зенитом», они отдадут меня в аренду. Они мне присылали контракт. Но не судьба сейчас. В данный момент я не готов. По факту просто не нужен им, если говорить честно. Я необходим «Зениту» как молодой, лицо и наш воспитанник из Санкт-Петербурга работает в команде. Мне это не нужно, не в кайф.

Хотел бы играть за «Зенит», но уже как сформированный игрок. Пока я не тяну уровень «Зенита». Это факт. Поэтому уезжаю, чтобы развиваться и стать сильнее», — сказал Рыжов в интервью на YouTube-канале KRISHTON.