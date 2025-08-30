Главный тренер сборной Сербии остался недоволен выступлением команды в матче с Португалией

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал, что его не устроило выступлением подопечных в матче группового этапа чемпионата Европы — 2025 с национальной командой Португалией, который состоялся в пятницу, 29 августа, и завершился в пользу сербов со счётом 80:69.

«Мы не были готовы к игре. Надеюсь, это последний раз, когда мы так играем», — сказал Пешич на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, самым результативным игроком матча в составе сборной Сербии стал чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 передач, а также совершивший три результативные передачи.