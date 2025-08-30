Скидки
Баскетбол Новости

Главный тренер сборной Сербии остался недоволен выступлением команды в матче с Португалией
Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал, что его не устроило выступлением подопечных в матче группового этапа чемпионата Европы — 2025 с национальной командой Португалией, который состоялся в пятницу, 29 августа, и завершился в пользу сербов со счётом 80:69.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Португалия
Окончен
69 : 80
Сербия
Португалия: Бриту - 22, Уильямс - 15, Вентура - 11, Кета - 6, Амаранте - 5, Войцо - 2, Кейруш - 2, Релвау - 2, Лисбоа - 2, Са - 2, Гамейру, Са
Сербия: Йокич - 23, Йович - 18, Богданович - 7, Маринкович - 6, Вукчевич - 6, Добрич - 6, Аврамович - 5, Милутинов - 4, Петрушев - 2, Йович - 2, Гудурич - 1, Мицич

«Мы не были готовы к игре. Надеюсь, это последний раз, когда мы так играем», — сказал Пешич на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, самым результативным игроком матча в составе сборной Сербии стал чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 передач, а также совершивший три результативные передачи.

