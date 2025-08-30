Скидки
Баскетбол

Кендрик Перкинс назвал клуб НБА, который он считает посмешищем последних лет

Кендрик Перкинс назвал клуб НБА, который он считает посмешищем последних лет
Аудио-версия:
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал клуб НБА «Финикс Санз».

«Можно спорить или просто констатировать: в последние три–четыре года «Финикс» стал, пожалуй, главным посмешищем в НБА. И ведь всего каких-то четыре–пять лет назад команда играла в финале, вокруг клуба царила культура победителей, были Монти Уильямс и Крис Пол. А затем начинается череда странных решений: обменян Деандре Эйтон — первый номер драфта, чья статистика в составе «Санз» выглядела более чем достойно. Да, он не вписался в систему, но всё же. Вы раздаёте активы направо и налево: Кэма Джонсона, Микала Бриджеса, россыпь драфт-пиков. Ради чего?

Где сейчас Кевин Дюрант? Его уже нет в «Финиксе». Потом приходит Брэдли Бил — с огромным контрактом и правом вето на обмен. Меняются тренеры: сначала Фрэнк Вогель оказался «недостаточно хорош», теперь то же самое говорят о Майке Буденхольцере — двукратном чемпионе. И вот итог: клуб оказался в положении, когда все эти жертвы выглядят бессмысленными», — заявил Перкинс на YouTube-канале Road Trippin'.

