26 очков Шрёдера помогли сборной Германии победить команду Литвы на ЧЕ-2025

Сегодня, 30 августа, в городе Тампере (Финляндия) состоялся матч в рамках четвёртого дня чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Литвы и Германии. Он завершился со счётом 107:88 (32:20, 23:27, 28:25, 24:16) в пользу немецкой сборной.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Германии стал 31-летний разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер. В ходе матча немецкий игрок набрал 26 очков, сделал три подбора, а также отдал шесть передач.

Самым результативным игроком в составе сборной Литвы стал 24-летний защитник Рокас Йокубайтис. Ему удалось набрать 20 очков, сделать три подбора, а также отдать семь передач.