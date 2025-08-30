Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Литва — Германия, результат матча 30 августа 2025, счет 107:88, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

26 очков Шрёдера помогли сборной Германии победить команду Литвы на ЧЕ-2025
Комментарии

Сегодня, 30 августа, в городе Тампере (Финляндия) состоялся матч в рамках четвёртого дня чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Литвы и Германии. Он завершился со счётом 107:88 (32:20, 23:27, 28:25, 24:16) в пользу немецкой сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Литва
Окончен
88 : 107
Германия
Литва: Йокубайтис - 20, Валанчюнас - 14, Нормантас - 11, Седекерскис - 10, Радзявичюс - 8, Тубелис - 7, Сирвидис - 6, Блажевич - 4, Величка - 2, Бирутис - 2, Гедрайтис - 2, Саргюнас - 2
Германия: Шрёдер - 26, Вагнер - 24, Тайс - 23, Обст - 15, Бонга - 6, Ло - 6, Да Силва - 5, Тиман - 2, Да Силва, Фойгтман, Холлац, Кратцер

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Германии стал 31-летний разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер. В ходе матча немецкий игрок набрал 26 очков, сделал три подбора, а также отдал шесть передач.

Самым результативным игроком в составе сборной Литвы стал 24-летний защитник Рокас Йокубайтис. Ему удалось набрать 20 очков, сделать три подбора, а также отдать семь передач.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Следить за игровым днём:
Сербия может лишиться одного из лидеров! Они теперь точно фавориты? Евробаскет-2025 — LIVE
Live
Сербия может лишиться одного из лидеров! Они теперь точно фавориты? Евробаскет-2025 — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android