Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Литва — Германия, очки, передачи, подборы

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались сборные Литвы и Германии, выступающие в группе В. Встреча завершилась со счётом в пользу 107:88 (32:20, 23:27, 28:25, 24:16) в пользу немецкой сборной.

Лидер сборной Германии 24-летний форвард Франц Вагнер провёл на площадке в ходе данного матча 28 минут и 37 секунд. Ему удалось набрать 24 очка, сделать семь подборов, а также отдать четыре передачи и совершить три перехвата. Его показатель «плюс/минус» составил «+20».

В следующем туре национальная команда Германии встретится со сборной Великобритании. А представители Литвы, в свою очередь, сыграют с национальной командой Финляндией.