Сборная Сербии на ЧЕ-2025 может потерять одного из лидеров по решению врачей из США

Атакующий защитник и один из лидеров сборной Сербии по баскетболу Богдан Богданович, который также выступает за «Лос-Анджелес Клипперс», может не принять участия в сегодняшнем матче в рамках Евробаскета-2025 со сборной Латвии. Об этом сообщает Meridian Sport.

Отмечается, что судьба баскетболиста теперь зависит от заключения американских врачей, что связано с требованиями страховки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Обследование уже проведено, результаты получены сегодня утром, но окончательную оценку серьёзности травмы должны дать специалисты из США. Именно им предстоит решить, сможет ли Богданович продолжить участие в турнире.

Напомним, повреждение Богданович получил в матче с Португалией, схватившись за заднюю поверхность бедра. До травмы защитник успел провести 15 минут на площадке, набрав семь очков и сделав пять подборов.