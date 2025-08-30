Йонас Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Литва — Германия, очки, подборы, блок-шоты

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались сборные Литвы и Германии, выступающие в группе В. Встреча завершилась со счётом 107:88 (32:20, 23:27, 28:25, 24:16) в пользу немецкой сборной.

Лидер национальной команды Литвы Йонас Валанчюнас провёл на паркете 19 минут 45 секунд. За это время ему удалось набрать 14 очков, а также сделать четыре подбора и совершить один блок-шот. Его показатель «плюс/минус» составил «-15».

В следующем туре национальная команда Германии встретится со сборной Великобритании. А представители Литвы, в свою очередь, сыграют с национальной командой Финляндией.