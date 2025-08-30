Семикратный чемпион НБА: Дончич никогда не войдёт в мой топ-5 величайших игроков НБА

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри объяснил, почему никогда не сможет включить в свой топ-5 лучших баскетболистов в истории 26-летнего разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луку Дончича.

«Нет, Лука никогда бы не попал в этот [топ]. Мне нравится игра этого парня, но нужно уметь играть в защите. Я был обучен в рамках старой баскетбольной школы. Мне нужно уметь играть в защите. Просто посмотрите на таких парней, как Майкл Джордан, Коби Брайант, Хаким Оладжьювон, Там Данкан, Леброн и Карим. Все эти ребята, на мой взгляд, играли на обоих концах площадки.

Не поймите меня неправильно, конечно, есть такие великолепные игроки, как Стеф, Лука, Джеймс Харден, но это мой список, и я смотрю на баскетбол совершенно по-другому», — приводит слова Орри портал Fadeaway World.