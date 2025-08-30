Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«В нашем мире нет места расизму». Шрёдер категорично высказался о выкриках фанатов Литвы

«В нашем мире нет места расизму». Шрёдер категорично высказался о выкриках фанатов Литвы
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и один из лидеров сборной Германии по баскетболу Деннис Шрёдер после матча Евробаскета-2025 со сборной Литвы отметил, что во время игры имели место неуместные выкрики со стороны литовских болельщиков. Встреча завершилась победой Германии со счётом 107:88.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Литва
Окончен
88 : 107
Германия
Литва: Йокубайтис - 20, Валанчюнас - 14, Нормантас - 11, Седекерскис - 10, Радзявичюс - 8, Тубелис - 7, Сирвидис - 6, Блажевич - 4, Величка - 2, Бирутис - 2, Гедрайтис - 2, Саргюнас - 2
Германия: Шрёдер - 26, Вагнер - 24, Тайс - 23, Обст - 15, Бонга - 6, Ло - 6, Да Силва - 5, Тиман - 2, Да Силва, Фойгтман, Холлац, Кратцер

«Это было потрясающе — великолепная атмосфера. Литовские болельщики всегда сопровождают свою команду, и это заслуживает уважения. Но, к сожалению, в перерыве матча раздавались обезьяньи выкрики. И с этим я категорически не могу смириться. В нашем мире нет места расизму.

Тем не менее сама игра получилась хорошей. Насколько я понимаю, некоторых болельщиков даже пришлось удалить со стадиона из-за вопросов безопасности, об этом сообщалось официально. Подобное поведение недопустимо — ни в этом виде спорта, ни в футболе в целом.

Мы уже не раз видели подобные случаи с Винисиусом Жуниором, но лично для меня это стало первым подобным опытом именно с литовскими фанатами. И это печально», — цитирует Шрёдера BasketNews.

Следить за игровым днём:
В сборной Германии литовских болельщиков обвинили в расизме. Евробаскет-2025 — LIVE
Live
В сборной Германии литовских болельщиков обвинили в расизме. Евробаскет-2025 — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android