«В нашем мире нет места расизму». Шрёдер категорично высказался о выкриках фанатов Литвы

Разыгрывающий и один из лидеров сборной Германии по баскетболу Деннис Шрёдер после матча Евробаскета-2025 со сборной Литвы отметил, что во время игры имели место неуместные выкрики со стороны литовских болельщиков. Встреча завершилась победой Германии со счётом 107:88.

«Это было потрясающе — великолепная атмосфера. Литовские болельщики всегда сопровождают свою команду, и это заслуживает уважения. Но, к сожалению, в перерыве матча раздавались обезьяньи выкрики. И с этим я категорически не могу смириться. В нашем мире нет места расизму.

Тем не менее сама игра получилась хорошей. Насколько я понимаю, некоторых болельщиков даже пришлось удалить со стадиона из-за вопросов безопасности, об этом сообщалось официально. Подобное поведение недопустимо — ни в этом виде спорта, ни в футболе в целом.

Мы уже не раз видели подобные случаи с Винисиусом Жуниором, но лично для меня это стало первым подобным опытом именно с литовскими фанатами. И это печально», — цитирует Шрёдера BasketNews.