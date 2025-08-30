Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Израиль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо пропустит матч Греции с Кипром на Евробаскете-2025

Яннис Адетокунбо пропустит матч Греции с Кипром на Евробаскете-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Греции проведёт игру с Кипром без звезды НБА Янниса Адетокунбо. Об этом сообщает Basket News со ссылкой на заявление греческой федерации баскетбола. Отмечается, что игроку будет предоставлен отдых, чтобы он смог сыграть в завтрашнем матче с Грузией. Встреча сборной Греции с командой Кипра пройдёт сегодня, 30 августа, и начнётся в 18:15 по московскому времени.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:15 МСК
Кипр
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для греков это второй матч на турнире. В 1-м туре они обыграли сборную Италии со счётом 75:66.

Лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету спортсмена 31 очко, семь подборов и две передачи. На площадке Яннис пробыл чуть более 29 минут.

Яннису Адетокунбо 30 лет, он играет на позиции тяжёлого форварда. Его рост составляет 213 см, вес — 112 кг.

Следить за игровым днём:
В сборной Германии литовских болельщиков обвинили в расизме. Евробаскет-2025 — LIVE
Live
В сборной Германии литовских болельщиков обвинили в расизме. Евробаскет-2025 — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android