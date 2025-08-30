Яннис Адетокунбо пропустит матч Греции с Кипром на Евробаскете-2025

Сборная Греции проведёт игру с Кипром без звезды НБА Янниса Адетокунбо. Об этом сообщает Basket News со ссылкой на заявление греческой федерации баскетбола. Отмечается, что игроку будет предоставлен отдых, чтобы он смог сыграть в завтрашнем матче с Грузией. Встреча сборной Греции с командой Кипра пройдёт сегодня, 30 августа, и начнётся в 18:15 по московскому времени.

Для греков это второй матч на турнире. В 1-м туре они обыграли сборную Италии со счётом 75:66.

Лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету спортсмена 31 очко, семь подборов и две передачи. На площадке Яннис пробыл чуть более 29 минут.

Яннису Адетокунбо 30 лет, он играет на позиции тяжёлого форварда. Его рост составляет 213 см, вес — 112 кг.